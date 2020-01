GUARAPARI | IPTU 2020 já está liberado para pagamento

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é o principal tributo de arrecadação do município, permitindo que a Administração Municipal transforme estes recursos em benefícios coletivos para o desenvolvimento da cidade, na melhoria dos serviços públicos e em investimentos futuros.

Condições de pagamento

Desconto de 20% para pagamento em cota única até 31/01

Desconto de 10% para pagamento em conta única até 29/02

O valor sem desconto pode ser parcelado em até 08 vezes, vencimento da 1ª parcela em 31/01 ou em cota única até 31/03.

Onde pagar

O pagamento pode ser feito nas agências bancárias do Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e em Casas Lotéricas.

2ª via IPTU ONLINE

O contribuinte que ainda não recebeu seu carnê ou mora em outro município poderá retirar a segunda via online, no site www.guarapari.es.gov.br.

Pagando o seu IPTU em dia, você ajuda Guarapari a crescer ainda mais. Isso significa investimento em educação, saúde e obras de infraestrutura, que vão oferecer mais conforto a todos e deixar a nossa cidade ainda mais bonita e melhor para viver.