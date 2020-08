Guarapari libera comércios aos sábados

O comércio de Guarapari volta a funcionar aos sábados. A cidade está na classificação de risco moderado e tal medida visa contribuir para a recuperação do comércio, diante da pandemia de Covid-19. Além disso, os restaurantes também poderão funcionar todos os dias, até às 18h.

A Administração Municipal é favorável a abertura gradual do comércio e dos restaurantes, tanto que, no dia 16 de julho, a Prefeitura de Guarapari publicou o decreto que liberava o funcionamento dos restaurantes até às 22h, no entanto, a justiça determinou a suspensão do mesmo.

O Prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, defende o retorno das atividades de forma responsável. “As atividades comerciais precisam voltar aos poucos. Sempre com muita cautela, seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde, como distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. Guarapari tem retomado com suas atividades de forma gradativa e todas as medidas estão sendo positivas. Precisamos continuar assim, pois desta forma vamos conseguir vencer essa pandemia”, disse o prefeito.

Foto: Arquivo/ Secom-ES