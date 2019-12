GUARAPARI | Obras do Hospital Cidade Saúde estão cada vez mais avançadas

today17 de dezembro de 2019 remove_red_eye17

A Prefeitura de Guarapari, através de um convênio com o Governo Federal, está construindo Hospital Cidade Saúde, que será referência em toda a região, trazendo avanço e melhoria da saúde pública de Guarapari e de todos os municípios vizinhos. No local, a equipe tem trabalhado em um ritmo acelerando, inclusive aos sábados. Tudo para que o novo hospital seja entregue no dentro do prazo previsto, final de 2020.

Estão sendo feitos serviços de contra piso, alvenaria, forma de vigas e pilares das estruturas no terceiro pavimento, escadas, estruturas metálicas, execução de armação de pilares e faixa horizontal na parte superior da construção. O Hospital Cidade Saúde contará com uma estrutura de três pavimentos e tem como proposta oferecer pronto-socorro adulto e pediátrico.

O hospital terá mais de 140 leitos de internação e 23 leitos de pronto-socorro para atender a toda população.



“Os moradores de Guarapari sofrem muito, dependendo de transferências para hospitais mais distantes na Grande Vitória, quantas vidas foram perdidas nesse trajeto, durante todos esses anos. Pensando nisso, nós estamos construindo um hospital moderno e com estrutura completa para os atendimentos de média e alta complexidade”, finalizou o prefeito Edson Magalhães.