GUARAPARI | Ponto de ônibus na Av. Davino Matos sofre alteração temporária a partir de segunda-feira (12)

today9 de abril de 2021 remove_red_eye42

A partir da próxima segunda-feira, dia 12 de abril, o ponto de ônibus situado na Avenida Davino Mattos, no Centro, será temporariamente desativado. A medida foi tomada devido às obras do Absolute Town Mall e Residence, na área do antigo Estádio Davino Mattos.

A desativação do ponto se dará pelo período de 30 dias e o objetivo é oferecer segurança aos usuários do transporte coletivo e evitar riscos de acidentes no local.

Durante o período das obras, a Secretaria Municipal de Postura e Trânsito orienta os usuários do transporte coletivo de passageiros que o novo local do ponto de ônibus estará a 150 metros, em frente à Pastelaria Petisco. O local já está devidamente sinalizado com placa.