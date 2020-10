GUARAPARI | Programa Bolsa Família convoca beneficiários para o dia “D” de pesagem

A Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), através da Programa Bolsa Família, convoca todas as famílias beneficiárias do programa, a comparecerem na Unidade de Saúde mais próxima, até o dia 19 de novembro (quinta-feira), para realizar o acompanhamento de pesagem, do Bolsa Família.

Quem deve realizar o acompanhamento da saúde?

Crianças (meninos e meninas) até 7 (sete) anos devem comparecer para realizar o acompanhamento;

Meninas e Mulheres acima de 14 anos;

Gestantes (através das consultas de pré-natal).

Todas as pessoas beneficiadas pelo programa Bolsa Família devem comparecer. Mulheres, entre 14 e 44 anos, e crianças, até sete anos, devem comparecer para realizar o acompanhamento.

Ressaltamos que a pesagem é o cumprimento da condicionalidade obrigatória para que, os participantes do Programa Bolsa Família continuem recebendo o benefício.

As famílias deverão portar carteira de vacinação, cartão de pesagem, além de documentos de identificação. Na unidade será verificado e registrado informações sobre peso, altura, vacinação em dia, pré-natal de gestantes e data do acompanhamento.

Entre em contato com a sua unidade de saúde, para receber as orientações sobre como realizar o seu acompanhamento.