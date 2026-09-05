Guarapari projeta movimentar quase R$ 80 milhões durante o feriadão

today4 de setembro de 2026 remove_red_eye37

Cidade espera receber cerca de 200 mil turistas com programação de eventos de norte a sul, reunindo surfe, bodyboarding, gastronomia e música

Guarapari se prepara para receber cerca de 200 mil turistas durante o feriado prolongado de 7 de Setembro. A expectativa é de que o movimento turístico gere quase R$ 80 milhões para a economia do município, impulsionado por uma programação diversificada que acontece de norte a sul da cidade.

Entre esta sexta-feira (4) e domingo (6), moradores e visitantes poderão aproveitar eventos de diferentes segmentos, com competições de surfe e bodyboarding, gastronomia e música. A programação também se estende ao feriado de 7 de Setembro, na segunda-feira, contribuindo para manter a cidade movimentada durante todo o período.

No Sul de Guarapari, Meaípe recebe, de 4 a 6 de setembro, o Temperos Capixabas, na Rua do Lazer. O evento reúne gastronomia, cultura e música ao vivo, com atrações durante os três dias.

Na sexta-feira, a programação musical conta com Ysis, às 18h; Butequeiro, às 20h; e Thiarlys e Melina, às 22h. No sábado, se apresentam Fábio Henrique, às 18h; Matheus Araújo, às 20h; e Tatiana Bolzan, às 22h. No domingo, a programação começa às 14h, com Eddy do Sax, seguida por Samba du Bom, às 17h, e Rony e Ricy, às 20h.

Na Praia d’Ulé, no Norte do município, Guarapari volta a receber uma etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, realizado pela World Surf League (WSL). A competição acontece de 4 a 6 de setembro e é válida pelo Qualifying Series (QS) 4.000, reunindo atletas de destaque e novos talentos do surfe sul-americano. O evento retorna à cidade após a estreia realizada em 2025, quando mais de 30 mil pessoas acompanharam a competição. A realização também movimenta setores como hotelaria, restaurantes, bares, comércio, transporte e serviços.

Já na região central, a Praia do Morro recebe, nos dias 5 e 6 de setembro, a primeira etapa do Circuito Capixaba de Bodyboarding 2026. A competição reúne 115 atletas, incluindo representantes de diferentes municípios capixabas e de outros estados. A etapa terá 58 atletas nas categorias de base, incluindo 21 competidores das categorias Iniciantes, além de 20 mulheres inscritas. A programação reúne ainda as categorias Profissional, Master 35+ e Legend 45+.

Turismo movimenta a economia

Com eventos em diferentes regiões, a expectativa é de que o movimento do feriadão beneficie diversos segmentos da economia local. A ocupação hoteleira chega a 100% na maioria dos hotéis, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Turismo.

O secretário municipal de Turismo, Fernando Otávio, destaca que a diversidade da programação ajuda a ampliar a permanência e a circulação de visitantes pela cidade.

“Guarapari está preparada para receber todos os perfis de turistas. Ter eventos acontecendo simultaneamente em diferentes regiões amplia as opções para quem visita a cidade, distribui renda e fortalece hotéis, imóveis de temporada, restaurantes, supermercados, comércio e serviços. Esse movimento mostra a força de Guarapari como destino turístico e sede de grandes eventos”, destaca.

A combinação de feriado prolongado, alta ocupação da rede hoteleira e uma agenda diversificada reforça o potencial de Guarapari como destino turístico e contribui para movimentar a economia durante um dos períodos de maior fluxo de visitantes na cidade.

Programação

Temperos Capixabas – Meaípe

4 a 6 de setembro

Rua do Lazer – Praia de Meaípe

Circuito Banco do Brasil de Surfe – WSL

4 a 6 de setembro

Praia d’Ulé

Circuito Capixaba de Bodyboarding

5 e 6 de setembro

Praia do Morro

Sábado: 7h30 às 16h

Domingo: 6h30 às 15h