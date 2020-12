Guarapari prorroga licenças dos ambulantes do município

Desde o início da pandemia, o município precisou adotar medidas para o enfrentamento que refletiram na interrupção da atividade de ambulantes licenciados em Guarapari.

Assim, a Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito – Septran decidiu prorrogar, em caráter excepcional, as licenças concedidas aos ambulantes através dos Editais 003/2019, 004/2019 e 001/2020, pelo prazo de 194 dias, contados a partir do 1º de janeiro de 2021.

Para garantir a prorrogação, os trabalhadores ambulantes licenciados deverão comparecer no anexo da Septran, até esta sexta-feira (18), no horário de 8h30a 16h30, para revalidação das licenças especiais e retirada do documento de identificação: “crachá”. Caso o ambulante licenciado não solicite a revalidação dentro do prazo, sua licença estará automaticamente expirada.

A prorrogação se dá em caráter excepcional considerando o Decreto Nº 202/2020, que declarou Situação de Emergência no município, em razão da pandemia do Coronavírus – Covid-19, e demais decretos de enfrentamento ao caso.

Endereço para revalidação das licenças de ambulantes

Anexo da Septran – Avenida Oceânica, nº 1462, Praia do Morro, edifício Praia da Maruja, das 9h às 11h e de 13h às 17h.

