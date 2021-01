Guarapari realiza ação de conscientização sobre trabalho infantil nesta sexta-feira (29)

today28 de janeiro de 2021 remove_red_eye32

A Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), realiza nesta sexta-feira (29) na Praia do Morro, uma ação de conscientização sobre o trabalho infantil.

Todos os anos, durante o período de alta temporada, a Setac promove esses momentos de conscientização, através de material informativo. “Infelizmente, neste período, se identifica o aumento no número de crianças e adolescentes trabalhando nas praias, sinais, feiras livres e outros. Somado a isso, temos o período da pandemia, que gerou um aumento do número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em todo o país”, afirmou a Secretária de Trabalho, Assistência e Cidadania, Breila Mardegan.



A ação está sendo organizada pela equipe do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), em parceria com os educadores sociais dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Trabalho contínuo

Constantemente, a Setac desenvolve abordagens de crianças e adolescentes que são encontradas nos semáforos e nas feiras livres da cidade. Segundo Breila, esse trabalho é contínuo e de extrema necessidade para combater essa prática criminosa.

“O trabalho infantil constitui-se em uma questão complexa, pois muitos acreditam que o trabalho prematuro previne a criminalidade e o uso de drogas ilícitas, mas sabemos que não é assim. A exploração da criança por meio do trabalho desrespeita desde o direito de receber os cuidados parentais, passando pelo direito à educação, a saúde e ao lazer”, disse a secretária.

O Peti

O município possui o Peti, a principal política pública para erradicação do trabalho infantil e compreende as transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho.



Para buscar o serviço, basta procurar o Centro de Referência em Assistência Social mais próximo de sua residência.