Guarapari recebe iluminação de Natal

today15 de dezembro de 2020 remove_red_eye41

A Prefeitura de Guarapari está concluindo a decoração de natal da cidade. As luzes já estão acesas, revelando o clima natalino, que neste ano será diferente, em virtude da pandemia do coronavírus. Na noite desta segunda-feira (14), foi concluída a nova decoração da rotatória de Muquiçaba e nesta terça-feira (15) as equipes irão trabalhar na Praça de São Pedro, Prainha.

Entre os locais que já receberam a decoração estão: a Praça Philomeno Pereira Ribeiro; a ponte, a Avenida Jones dos Santos Neves, a Praça Paris, o trevo de Setiba, Meaípe, Praça de Santa Rosa e Trevo de Muquiçaba.

A novidade deste ano é que a ponte recebeu decoração em sua extensão e o trevo de Muquiçaba agora tem símbolos do natal iluminados, que remetem a estrela como foco principal do nascimento de Jesus Cristo, o sinal do verdadeiro natal.

“O município não poderia deixar de realizar a decoração de natal, pois o sentimento natalino é primordial para que possamos renovar nossas esperanças, diante desta pandemia. Neste ano, não serão realizados os eventos tradicionais da época, como a cantata e a feira, pois o momento agora é de evitar aglomerações e preservar vidas”, finalizou o prefeito Edson Magalhães.