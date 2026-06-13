Guarapari receberá do estado mais de R$ 24 milhões em investimentos na educação

today12 de junho de 2026 remove_red_eye36

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, anunciou nesta quinta-feira (11) um pacote de investimentos superior a R$ 24 milhões para fortalecer a educação pública em Guarapari. Os recursos serão destinados à reforma e ampliação de escolas, construção de uma nova unidade de Educação Infantil e melhorias na estrutura esportiva do Complexo Educacional CAIC.

As ações serão viabilizadas por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil (Funpaes), vinculado à Secretaria de Estado da Educação (Sedu), e devem beneficiar diretamente mais de 1.200 estudantes do município.

Entre as principais intervenções está a construção de um novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Complexo Educacional CAIC, além da reforma e ampliação da área esportiva do local. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições para alunos e profissionais da educação.

O pacote também prevê a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Eliziário Lourenço Dias e a reforma do CMEI Bairro Independência, fortalecendo a infraestrutura da rede municipal de ensino.

Durante o anúncio, o governador destacou a importância dos investimentos para o futuro da cidade e do Estado.

“Estamos resgatando um antigo sonho de Guarapari. São investimentos que vão beneficiar diretamente mais de 1.200 estudantes e ampliar a capacidade de formação dos nossos jovens. O futuro do Espírito Santo está sendo decidido todos os dias dentro das salas de aula”, afirmou Ricardo Ferraço.

A secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, ressaltou que as obras representam mais oportunidades para estudantes e comunidades escolares, contribuindo para ambientes de aprendizagem mais adequados e modernos.

Já o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, classificou os investimentos como um marco para o município.

“Esses recursos representam um avanço histórico para a educação de Guarapari. O Complexo do CAIC é um patrimônio da nossa cidade e receberá investimentos que vão transformar a realidade de milhares de estudantes”, destacou.

Segundo o coordenador do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes), Saulo Andreon, as iniciativas fazem parte da política de cooperação entre Estado e municípios, ampliando a oferta de vagas, especialmente na Educação Infantil, e modernizando a infraestrutura das redes públicas de ensino.

Com as obras, a expectativa é garantir espaços mais seguros, acessíveis e preparados para atender às demandas da educação contemporânea, beneficiando estudantes, professores e toda a comunidade escolar de Guarapari.

foto Cid Costa/Governo-ES