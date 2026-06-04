Guarapari terá programação de norte a sul durante o feriado

today3 de junho de 2026 remove_red_eye59

Guarapari viverá um dos fins de semana mais movimentados do ano entre os dias 4 e 7 de junho. Com programação distribuída em diferentes regiões do município, moradores e turistas poderão participar de eventos que reúnem turismo religioso, gastronomia, cultura popular, motociclismo e grandes shows musicais.

No Centro da cidade, a Orla do Canal será palco do festival Vem Forrozear, que transforma a região em um grande espaço de convivência, cultura e gastronomia. O evento, que começa na quinta e vai até domingo, celebra as tradições nordestinas e reforça Guarapari como destino de experiências culturais durante todo o ano. Entre as atrações dos quatro dias de festa, destaque para os sertanejos Breno e Bernardo e a Banda Bicho de Pé.

Na região sul do município, Meaípe recebe a 3ª Edição do São João Gastronômico, que reúne gastronomia típica, apresentações culturais, quadrilhas e shows musicais. A programação, de sexta a domingo, contará com a apresentação nacional da dupla Ricardo & João Fernando, além de atrações regionais como Trio Maruí, É no Pagode, Agitaê, Mateus Araújo, Orquestra Amigos do Violão, Banda Rock Brasil e a dupla Rony e Ricy.

Já na região norte, a Praia D’Ulé receberá o Moto Fest 2026, encontro que promete atrair motociclistas de diversas partes do Espírito Santo e de outros estados. De quinta à sábado, a programação contará com shows de bandas e artistas do cenário regional do rock, incluindo Índios Urbanos, Faixa Bônus, Versão Pirata, Folk’n Rolls, Letal, Auto Reverse, Lu Nogueira e Fábio Guerra, além de um show de paraquedismo que promete movimentar o público no sábado.

Na quinta-feira, o destaque para a celebração de Corpus Christi, uma das mais importantes solenidades da Igreja Católica, marcada pela manifestação pública da fé na presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Em Guarapari, fiéis das paróquias do município confeccionarão os tradicionais tapetes coloridos com símbolos e temas religiosos ao longo da Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro, e na Orla da Praia do Morro, com um quilômetro de decoração. A programação conta ainda com missas solenes e procissões, reunindo fiéis em momentos de oração, devoção e celebração.

Na sexta e no sábado, Guarapari também recebe a passagem dos peregrinos da 27ª edição de Os Passos de Anchieta, uma das maiores caminhadas de fé do Brasil. O percurso de aproximadamente 100 quilômetros liga Vitória a Anchieta e atravessa Guarapari, proporcionando aos participantes uma experiência que une religiosidade, história, natureza e turismo.

Para o prefeito Rodrigo Borges, a realização simultânea dos eventos demonstra a capacidade de Guarapari em movimentar diferentes setores da economia e fortalecer o município como destino turístico durante todo o ano.

“Estamos falando de eventos que atraem públicos distintos e movimentam toda a cadeia econômica da cidade. Hotéis, pousadas, restaurantes, comércio, ambulantes e prestadores de serviços são beneficiados com o aumento da circulação de visitantes. Além de promover lazer, cultura, esporte e fé, esses eventos geram emprego, renda e oportunidades para a nossa população. É uma estratégia importante para fortalecer a economia local e consolidar Guarapari como referência em turismo de eventos no Espírito Santo”, destacou o prefeito Rodrigo Borges.