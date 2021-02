GUARAPARI | Vereador Chico Móveis morre após sofrer acidente

14 de fevereiro de 2021

Faleceu na manhã de hoje, 14, o vereador Francisco de Assis Pereira Duarte (51 anos), carinhosamente chamado de Chico Móveis. A morte foi confirmada por familiares, que decidiram doar os órgãos do parlamentar.

O corpo será velado amanhã, dia 15, em Boa Esperança, interior de Guarapari, e o sepultamento no Cemitério São João de Jaboti, mas ainda não foi confirmado os horários.

Ele era casado e deixa dois filhos.

Acidente

O vereador sofreu um acidente na manhã da última quinta-feira, dia 11, em Boa Esperança, interior de Guarapari, e estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva – UTI – do Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória.

De acordo com familiares, Chico caiu da carroceria de uma Toyota Bandeirante, quando desequilibrou e sofreu fraturas nas costas e na região da cabeça. Foi socorrido em estado grave e chegou a ter duas paradas cardiorrespiratórias. “No momento em que ele foi cumprimentar um pessoal que estava passando, o caminhão curvou e ele ficou sem apoio. Caiu e ficou desacordado, depois abriu os olhos, mas não conseguia falar. Saiu sangue pela boca e ouvido dele”, declarou um familiar.

Mais

Chico estava exercendo o mandato de vereador pela primeira vez. Do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – ele teve 1.006 votos e era muito querido em Guarapari.

Na Câmara Municipal ele ocupava o cargo de membro da Comissão de Educação e Cultura, relator da Comissão de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, e 2º Vice-Presidente da Mesa Diretora.

Dito Xaréu, que vai para seu terceiro mandato, assume a vaga de Chico na Câmara Municipal.

A morte do vereador foi recebida por muitos com muita tristeza, dentre eles o Presidente da Câmara Municipal, o vereador Wendel Lima: “A cidade de Guarapari está de luto e nosso povo, consternado, pela partida prematura de um grande homem, simples, trabalhador, carismático, um chefe de família exemplar que deixa um grande vazio no coração de todos nós, que o conhecíamos e que o admirávamos pelo seu elevado espírito público e cristão. E neste momento de angústia e aflição, manifesto as mais sinceras condolências e profundo sentimento de pesar, rogando a Deus que conforte os familiares e amigos do nosso querido Chico Móveis, pela sua inestimável perda”.