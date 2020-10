Guarauva: Produtores de Guarapari recebem palestra sobre poda para o cultivo da fruta

Em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), realizou na última terça-feira (06), um encontro com os proprietários rurais da comunidade de Jabuti, participantes do Guarauva, para debater temas pertinentes ao projeto.

Durante o evento, realizado na propriedade da produtora Lucineia Gobbi, aconteceu a palestra sobre “Podas de formação e produção”, ministrada por Carlos Alberto Sangali de Mattos, Engenheiro Agrônomo, coordenador do Escritório Local de Santa Tereza – Incaper).

Sangali enalteceu o programa, que tem como objetivo, promover o desenvolvimento rural sustentável, criando um polo de uvas na região de montanhas do município.



“Este é um projeto robusto, idealizado pela Prefeitura de Guarapari, que não mediu esforços para fomentar mais uma cadeia produtiva no município, com diversificação agrícola e de alta rentabilidade. A gestão do município tem investido na aquisição de mudas e na capacitação de técnicos e produtores locais”, pontuou Sangali.



O projeto Guarauva atende atualmente mais de 45 produtores, em mais de 20 comunidades de Guarapari.

“Nós acreditamos no projeto que tem mostrado muito êxito. Desde o início, a prefeitura tem dado todo o apoio com a doação das mudas, visitas e toda as orientações técnicas que precisamos”, comentou a produtora Lucineia Gobbi.

As plantações de 2018 devem ter sua primeira safra entre 2021 e 2022. A expectativa do município é que, futuramente, Guarapari se destaque na produção de uvas in natura, suco e vinho.



“A proposta é criar uma nova cadeia produtiva com diversificação da produção de uvas em Guarapari, gerando crescimento e novas oportunidades de renda para a agricultura familiar, além de incentivar novos investimentos no setor”, destacou Breno Ramos, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura.