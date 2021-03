Gustavo Mioto apresenta seu novo álbum no “Música na Band” desta sexta-feira (05)

O Música na Band apresenta o álbum “Mistura”, de Gustavo Mioto, nesta sexta-feira (5). O disco é composto por sucessos da carreira do cantor e faixas inéditas, entre elas, “Abre a Porta” e “Melhor Negócio”. A obra ainda reúne grandes nomes do forró, como Dorgival Dantas, Calcinha Preta e Raí Saia Rodada.

Gustavo Pieroni Mioto nasceu e foi criado em Votuporanga, cidade do interior de São Paulo. Ele compôs sua primeira canção aos 10 anos de idade e, desde cedo, já postava vídeos amadores na internet e participava de festivais de música locais, sempre contando com o apoio do pai, Marcos Rogério Mioto, um dos principais contratantes de shows do Brasil.

Dono de um talento invejável na composição, o jovem ganhou espaço no universo sertanejo em 2015, após o lançamento de seu primeiro DVD, batizado como “Ciclos”, que contou com a presença dos cantores Luan Santana, Cristiano Araújo e da dupla Bruninho & Davi.

No ano seguinte, apresentou o hit “Impressionando os Anjos”, que além de se tornar um dos singles mais tocados nas rádios de todo o país, o levou a conquistar o disco duplo de platina pela ONErpm Brasil.

De lá para cá, Gustavo se consolidou no mercado fonográfico com grandes sucessos, como “Despedida de Casal”, “Com ou Sem Mim”, “Fake News”, “Solteiro Não Trai” e “Anti-Amor”. Atualmente, o artista acumula mais de 2,3 bilhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube, 3,3 milhões de ouvintes mensais nas principais plataformas de streaming e já teve seu trabalho entre as 50 canções mais virais do mundo.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Zeca Camargo.