Hemoes registra baixa no estoque de sangue

today8 de janeiro de 2021 remove_red_eye39

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) registrou, nesta quinta-feira (07), baixo estoque de todos os tipos sanguíneos. Esse cenário é consequência das baixas doações que têm acontecido nos últimos dias, em decorrência das festas de final de ano e férias.

Neste início de 2021, os níveis dos estoques de sangue do tipo O- e O+ já estão em situação crítica. Atualmente, o Hemoes tem disponível um estoque seguro apenas de concentrado de hemácias do tipo sanguíneo AB e B. Para manter um estoque seguro para quatro dias são necessários 200 bolsas de A+, 200 bolsas O+, 12 bolsas A- e 20 bolsas O-.

No momento, o estoque possui apenas 123 bolsas A+, 32 bolsas O+, 05 bolsas A- e 04 bolsas O-. Portanto, o nível de estoque de CH grupo A e O são considerados críticos.

A diretora do Hemoes, Marcela Gonçalves Murad, ressaltou que para manter um estoque ideal é importante que a sociedade abrace a campanha de doação de sangue e seja doador regular.

“É de extrema importância ter doadores regulares, pois eles ajudam a manter os estoques estáveis e fazem com que pessoas que necessitam de transfusão regulares ou aqueles que passam por enfermidades transitórias sejam salvas”, disse Marcela Murad.

De acordo ainda com a diretora do Hemoes, “para suprir a demanda diária e manter os estoques a nível adequado, precisamos do comparecimento de 100 a 120 doadores por dia. Ultimamente esse número está na média de 70 doadores/dia”, afirmou Marcela Gonçalves Murad.

Quem pode doar

Antes de efetivamente doar sangue, os voluntários passam por uma triagem para avaliar a condição de saúde e verificar se estão aptos a realizar a doação. Quem tem entre 16 e 69 anos pode se candidatar como voluntário. Para os mais velhos, uma ressalva: só pode doar quem tiver feito a primeira doação até os 60 anos. Já os menores de 18 anos precisam de autorização de um responsável legal.

Os interessados em doar sangue devem ir até uma unidade do Hemoes, apresentar um documento oficial com foto e responder a um questionário. Caso tenham almoçado, devem aguardar três horas após a refeição para fazer a doação.

Doações de sangue na pandemia

Durante o período de enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19), os atendimentos em todas as unidades estão acontecendo, preferencialmente, por meio de agendamento. A medida visa a reduzir a circulação de pessoas nos locais para evitar aglomerações e reduzir a possibilidade de transmissão do vírus. As pessoas que tiveram diagnóstico positivo para o novo Coronavírus (Covid-19) podem realizar a doação após 30 dias, sem apresentar sintomas. Já as pessoas que estiverem com sintomas gripais não devem comparecer para doação.

Onde doar

Hemocentro de Vitória

Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe

Telefone: (27) 3636-7920

Unidade de Coleta de Sangue da Serra

Endereço: Avenida Eudes Scherrer Souza, s/nº

(anexo ao Hospital Estadual Dório Silva)

Telefone: (27) 3218-9429

Hemocentro de Linhares

Endereço: Avenida João Felipe Calmom, 174-298 – Centro

Telefone: (27) 3264-6000

Hemocentro de Colatina

Endereço: Rua Cassiano Castelo, 276 – Centro

Telefone: (27) 3717-2800

Hemocentro de São Mateus

Endereço: Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington

Telefone: (27) 3767-7954