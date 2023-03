Himaba abre agendamento por telefone para Cardiologia

today29 de março de 2023 remove_red_eye36

A partir da próxima segunda-feira (03), a marcação de consultas ambulatoriais de Cardiologia no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, será realizada somente por telefone. O número é (27) 3191-2770, mesma linha que, desde o último dia 13, funciona para marcação de outras especialidades.

Dessa forma, a instituição iniciará o mês de abril com todas as consultas ambulatoriais sendo marcadas via telefone. O Himaba é administrado pelo Instituto Acqua, em parceria com a Secretaria da Saúde (Sesa).

O sistema de marcação funciona com cinco telefonistas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e foi concebido com objetivo de diminuir o tempo de espera para a marcação de consultas e evitar que pais precisem se deslocar de outras cidades para conseguir o agendamento.

Fábio Diehl, diretor-geral do Himaba, relata a preocupação com agilidade e conforto no oferecimento do serviço. “Com essa ação, os responsáveis não precisarão mais se deslocar para o hospital para a marcação de consultas. É um grande passo para o Himaba, com todas as consultas ambulatoriais sendo marcadas pelo telefone”, destacou.

De acordo com o diretor-técnico da unidade, Emílio Mameri, os primeiros resultados da central de agendamento são animadores com baixo tempo de espera durante o agendamento. “Em pouco mais de duas semanas, nosso sistema tem funcionado de forma plena, com as consultas sendo agendadas com tempo médio de espera inferior a um minuto. Agora, também teremos esse conforto e praticidade para os pacientes da Cardiologia”, informa.