Himaba disponibiliza telefone 0800 para marcação de consultas ambulatoriais

today19 de abril de 2023 remove_red_eye62

A partir desta quarta-feira (19), o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, vai disponibilizar o número 0800 050 5022 como complemento para a marcação de consultas. O novo sistema, além de ser gratuito para o usuário, possibilitará que a capacidade de atendimento passe de 50 para 200 ligações simultâneas, com maior número de atendentes.

O número (27) 3191-2770, que já está em utilização, vai continuar recebendo o atendimento para a marcação de consultas.

Em funcionamento desde o último dia 13 de março, a Central de Marcação de Consultas do Himaba funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e foi implementada com objetivo de diminuir o tempo de espera para a marcação de consultas e de evitar que os pais precisem se deslocar de outras cidades para conseguir o agendamento.

O diretor-técnico do Himaba, Emílio Mameri, ressaltou que, desde que implantou o atendimento telefônico, o Hospital está se adaptando para atender a demanda. “Estamos entregando um telefone totalmente gratuito e com maior capacidade de atendimento. Esperamos atender com a segurança e a agilidade que o usuário precisa”, destacou.

As linhas da Central de Marcação continuam recebendo muitas ligações de responsáveis que buscam pela primeira consulta de especialidade. “Para esses casos, é necessário passar por consulta na Unidade Básica de Saúde de referência para que haja o encaminhamento à especialidade. O agendamento da primeira consulta ambulatorial é realizado pela Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), a partir da solicitação da Unidade Básica”, afirmou Emílio Mameri.