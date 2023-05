Himaba inaugura ala com 32 novos leitos de enfermaria pediátrica

O Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, passa a contar com 32 novos leitos de enfermaria pediátrica. A inauguração aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande. A unidade, referência em atendimento materno-infantil no Espírito Santo, passa a contar agora com 228 leitos de internação.

A unidade tem recebido investimentos para diversas melhorias e transformações. De março de 2022 a março de 2023, foram contabilizadas 62 mil consultas ambulatoriais e 6.604 cirurgias. Além disso, a marcação de consultas ambulatoriais passou a ser feita pelo número 0800 050 5022, não sendo mais preciso que os pais se desloquem para a unidade.

“Nós passamos momentos difíceis aqui no Himaba. Este ano devido à forma de marcação das consultas, mas a equipe do hospital se uniu e deu solução ao problema [com a implantação da marcação de consultas por telefone]. Essa é a segunda ampliação que fazemos aqui no Himaba. A primeira foi na época da pandemia, quando fizemos uma obra emergencial que produz resultados até hoje. Agora são mais 32 novos leitos, totalizando 228 leitos para que esse hospital possa chegar a 400 leitos mais à frente”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte Neto, destacou que o Himaba tem se consolidado como referência em atendimento materno-infantil no Estado e o investimento em estrutura é um exemplo disso. “A Secretaria da Saúde (Sesa) tem atuado para oferecer o melhor serviço de média e alta complexidade para as crianças e as mães do Espírito Santo”, frisou.

O diretor-geral do Himaba, Cláudio Amorim, explicou que, até o fim de março, o hospital tinha 181 leitos e, em abril, houve a abertura de 15 novos leitos, sendo oito destinados à enfermaria e sete de unidade semi-intensiva pediátrica. “Esta é uma marca importante na história de 21 anos do Himaba e que teve investimento de pouco mais de R$ 228 mil para reformas e outros R$ 462 mil mensais para manutenção assistencial”, pontuou.

Além da abertura de novos leitos, o Himaba passará a contar também com uma Sala de Pós-Alta, que facilitará o giro de leitos no hospital. A partir de agora, os pacientes aguardarão nessa sala a chegada do transporte e não mais no leito.

“Criamos este ambiente que é climatizado e conta com poltronas e todo conforto necessário para os pacientes, enquanto aguardam suas famílias ou o transporte via ambulâncias para suas cidades. É mais uma inovação de nossa instituição”, explicou o diretor-técnico da unidade, Emílio Mameri.

Mais recursos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, já avançou para ampliar a estrutura operacional e clínica cirúrgica materno-infantil do Himaba. A publicação da contratação da empresa de engenharia para executar o serviço já foi publicada no Diário Oficial do Estado.

O investimento para a obra será de R$ 32 milhões, sendo R$ 22,4 milhões oriundos de emendas parlamentares e o restante de recursos próprios do Estado. As intervenções serão realizadas na área de 6.897,86 metros quadrados no mesmo prédio do hospital, localizado no bairro Soteco. A previsão de conclusão das obras é de três anos.

O Himaba também receberá mais 140 leitos clínicos de enfermaria pediátrica, 15 leitos de UTIN médio risco, 10 leitos de UTIN alto risco e 12 leitos de UTIP, além de cinco salas cirúrgicas. Também contempla todos os ambientes hospitalares necessários para o pleno funcionamento dos leitos, como farmácia, almoxarifado, CME, refeitório, cozinha, expurgo, DML, entre outros.

foto Hélio Filho/Secom