Himaba inicia consultas de telemedicina na especialidade de neuropediatria

26 de maio de 2023

O Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, deu início ao atendimento para a especialidade de neuropediatria na modalidade de teleconsulta. Nas últimas duas semanas, mais de 150 pacientes foram atendidos. As consultas são realizadas de segunda-feira a sábado, com o paciente e o responsável em consultório, acompanhados de um profissional da enfermagem e dos médicos, por meio de videoconferência.

A unidade conta com dois consultórios equipados com toda tecnologia e conforto necessários para os pacientes e acompanhantes. A entrada é próxima à recepção social, no setor de diagnósticos do Himaba. A Central de Marcação de Consultas do hospital tem entrado em contato com os responsáveis pelas crianças que já têm consultas marcadas de forma presencial para a antecipação do agendamento na modalidade de telemedicina.

“Estamos dando toda a liberdade de escolha para os responsáveis escolherem antecipar a teleconsulta ou aguardar a consulta presencial. Mas recebemos muitos retornos positivos de responsáveis que têm aprovado as consultas remotas”, afirmou o diretor-geral do Himaba, Cláudio Amorim.

É o caso de Pâmela Cristina, mãe de João Henrique, de 12 anos, que passou pelo atendimento de telemedicina no hospital. “O atendimento foi muito bem realizado, com a médica extremamente profissional e atenciosa. Ela avaliou meu filho conforme os relatos que apresentei. Estávamos há 2 anos sem um parecer de um neurologista e essa consulta conseguiu atender todas as minhas expectativas e resolver os problemas que meu filho vinha enfrentando”, disse.

As consultas na modalidade de telemedicina serão ofertadas por meio do sistema de regulação da Secretaria da Saúde (Sesa) a partir do mês de junho e também para consultas de retorno de pacientes que já fazem acompanhamento no Himaba. Nesse caso, o agendamento pode ser feito pelo telefone 0800 050 5022.

O diretor-técnico do hospital, Emílio Mameri, explicou que a Central de Marcação de Consultas tem feito a confirmação do agendamento de todas as especialidades atendidas pelo Himaba por telefone. “Com isso, estamos diminuindo o número de faltas em nossos consultórios e agilizando as agendas de atendimento, já que quando um responsável não confirma a presença, vamos antecipando consultas marcadas para outras datas. Essa confirmação é uma inovação e que já tem trazido mais agilidade e menos tempo de espera para as consultas”, ressaltou.