Homem com mandado de prisão em aberto é preso em flagrante de roubo em Vitória

today30 de setembro de 2020 remove_red_eye37

Na manhã desta quarta-feira (30), um homem foi preso após cometer um roubo utilizando um simulacro de arma, em Jardim Camburi, Vitória.

A vítima informou aos militares da 12ª Companhia Independente que entregou todos os seus pertences a um homem armado. Duas testemunhas viram a ação criminosa e informaram que o acusado entrou correndo em um apartamento.

A equipe policial adentrou o prédio com autorização de moradores e tentou contato com o suspeito no apartamento por diversas vezes, não sendo atendida.

Foi providenciado um chaveiro, que destrancou a porta, sendo no local encontrado o indivíduo. Durante buscas foram encontrados os produtos e pertences subtraídos da vítima, além de vários cartões e aparelhos celulares, três pinos de cocaína vazios e o simulacro utilizado para a ação delituosa.

Após verificar o nome do acusado no sistema foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo artigo 157. O acusado, os materiais apreendidos, vítima e testemunhas foram encaminhados à Delegacia.