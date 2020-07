Homem é detido com grande quantia de dinheiro em Guarapari

Policiais militares do 10º Batalhão que realizaram o patrulhamento preventivo no bairro Praia do Morro, em Guarapari, detiveram um fugitivo do sistema prisional e apreenderam grande quantidade de dinheiro. A ação ocorreu durante a manhã de terça-feira (07).

O indivíduo detido ainda tentou fugir ao avistar a guarnição policial. Após verificações, foi constatado que o homem de 21 anos encontrava-se evadido do sistema prisional. Em sua posse foram recolhidos R$ 10.960,00 em dinheiro. Segundo o suspeito, o valor foi movimentado pelo tráfico de drogas.

Os militares ainda encontraram um rádiocomunicador, dois papelotes de cocaína, uma bucha de maconha e um caderno contendo anotações de compra e venda de entorpecentes.

O homem foi detido e encaminhado à delegacia local juntamente com os materiais.