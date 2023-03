Homem que obrigava mulheres a ter relações sexuais com cachorro é preso

Foi preso em flagrante nesta segunda-feira, dia 13, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, um homem de 46 anos por maus-tratos a animais, apropriação indébita e violência psicológica.

Ele estava sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por forçar três ex-companheiras a manter relações sexuais com o cachorro dele, além de filmar os abusos e divulgar as imagens.

O animal, da raça American Bully, passou por um exame e foi identificado sinais de violência sexual.

Uma das mulheres, em depoimento à Polícia Civil, afirmou que ficou casada com o criminoso por três anos e que ganhou o cachorro. Mas, quando se separou, não teve como levá-lo por ter filhos e uma outra cadela para cuidar.

Ela disse ainda, que depois disso, pelo fato dele se negar a entregar o cachorro, acabava reconciliando com o homem para não perder o cão, mas acabou se separando novamente pelos atos de zoofilia praticados e que sofria violência doméstica. Inclusive ela chegou a receber imagens de uma relação sexual dele com o animal.

A ex-companheira entrou em contato com as outras mulheres dele, que confirmaram que o preso mantinha relações com outros animais e depois matava.

Já uma outra companheira confirmou em depoimento que sofria violência física e que os bichos que ele cria costumam sumir ou aparecer morto sem explicação. Um dos animais citados foi uma cadela da raça Pitbull que, segundo ela, constantemente apresentava sangramentos na parte íntima.

Os agentes apreenderam um celular e outros dispositivos eletrônicos e não descarta que outras vítimas possam aparecer ao longo das investigações.

