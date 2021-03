Homem suspeito por envolvimento com o tráfico é detido por Policiais Militares

Um homem foi detido com drogas nessa segunda-feira (22), após tentar fugir dos policiais militares em um beco da Rua Augusto Cesário, em Apiacá. De acordo com a polícia, o indivíduo é conhecido por envolvimento com o tráfico e já foi preso por vender entorpecentes.

Segundo a PM, foi possível chegar ao suspeito após diversas denúncias anônimas. No beco, os militares avistaram o homem, que correu dos policiais.

Ele entrou em uma casa e jogou uma sacola contendo 240 gramas de maconha pela janela. Os agentes entraram na residência, com autorização da proprietária, e conseguiram detê-lo.

Além da droga, foi apreendida uma balança de precisão e uma faca usada para cortar drogas.

Detido e material apreendido foram entregues na delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.