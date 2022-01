Homem vai parar no hospital ao ter garrafa enfiada no ânus pela esposa em ato sexual

today27 de janeiro de 2022 remove_red_eye136

Dizem que dentro das quatros paredes tudo é possível e permitido entre o casal que se ama durante a relação sexual, mas um cidadão extrapolou e foi parar no Pronto Socorro de um hospital em situação pra lá de constrangedora.

O acontecimento virou comentário geral na cidade de Jaguaquara/BA: nos bares, salões de beleza, barbearias, praças, feiras livres, motéis, igrejas e até nos terreiros de macumba. E não era pra menos, pois o cidadão deu entrada no pronto socorro gritando de dores, com uma garrafa vazia da Heineken enfiada no reto.

Segundo informações, ele e a esposa estavam praticando o ato sexual depois de muita bebedeira na quarta-feira, 19, e de repente a mulher teve a ideia de enfiar a garrafa de cerveja no ânus do marido. Durante a euforia de ambos, a mulher não calculou a força e a garrafa acabou sendo sugada para dentro do marido.

Rapidamente foi levado para o Hospital de Restauração de Salvador, onde se submeteu a uma cirurgia para retirada do corpo estranho. Ao comentar o acontecimento, ele disse que é normal brincar com a esposa e que isso fazia parte da vida deles para evitar que o casamento, de 12 anos, acabasse em rotina.

fonte www.esemfoco.com.br