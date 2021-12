Veja o horário de atendimento no Banestes neste fim de ano

today21 de dezembro de 2021 remove_red_eye24

O Banestes segue a recomendação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), no que diz respeito aos horários de atendimento ao público.

As agências e correspondentes do Banestes terão horários de atendimento diferenciados, neste fim de ano e início de 2022. Nos dias em que as unidades estiverem fechadas, os clientes têm a opção de realizar suas operações por meio do Aplicativo Banestes, Internet Banking e outros meios de atendimento eletrônico.

A exemplo de anos anteriores, a instituição financeira capixaba segue a recomendação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), no que diz respeito aos horários de atendimento ao público.

Nesta sexta-feira (24), véspera de Natal, as agências funcionam das 9h às 11 horas. Já os correspondentes Banesfácil abrem de acordo com a definição do proprietário, mas encerram as atividades também às 11h. No dia 25, ambos estarão fechados. Já nos dias 27, 28, 29 e 30, as unidades atenderão em horário normal.

Na sexta-feira (31), véspera do Ano Novo, as agências e correspondentes bancários estarão fechados. No dia 1º de janeiro, os Banesfácil que funcionam habitualmente aos sábados ficarão fechados, por se tratar de feriado.

Toda a rede bancária retoma o atendimento em horário normal a partir de 03 de janeiro de 2022. Os meios eletrônicos de atendimento são uma opção para o cliente Banestes que precisar de serviços bancários durante os feriados ou no dia seguinte, evitando filas nas unidades.

Atendimento eletrônico

Os clientes poderão usar os canais de atendimento digitais para efetuar pagamentos, transferências entre contas e várias outras transações. Será possível realizar serviços bancários pelo smartphone, computador e caixas eletrônicos.

O App Banestes está disponível para smartphones e tablets, para os sistemas iOS e Android. Basta baixar o aplicativo e autorizar o uso previamente na agência. Mais informações em https://www.banestes.com.br/atendimento/aplicativo-banestes.html.

Pelo Banestes Internet Banking (www.banestes.com.br) também é possível realizar pagamentos, transferências, consultas de saldos e outras operações bancárias. Confira o que pode ser feito em cada um dos canais eletrônicos de atendimento: https://www.banestes.com.br/pessoa_fisica/servicos/atendimentobancario.html.

Vale lembrar que, independentemente do feriado, os caixas eletrônicos do Banestes funcionam normalmente. Há também os terminais do Banestes Saque e Pague, onde é possível consultar saldo, efetuar saques, pagamento de contas e depósito em dinheiro sem envelope. Essas máquinas estão disponíveis em nossas agências, postos de combustíveis, shoppings e supermercados.

por Jardel Torezani