Hortoterapia promove saúde mental, autonomia e convivência em Alfredo Chaves

today9 de setembro de 2026 remove_red_eye78

Cuidar da saúde mental também pode começar com as mãos na terra. Em Alfredo Chaves, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e parceria do Incaper, desenvolve as Oficinas de Hortoterapia, iniciativa que integra o Programa Municipal de Saúde Mental.

Implantado em janeiro de 2025, o projeto atende semanalmente cerca de 15 usuários com transtornos mentais graves, em atividades que envolvem preparo do solo, plantio, cuidado com as mudas, irrigação e colheita.

De acordo com a assistente social que coordena o projeto, Simoni Magri, além do cultivo, as oficinas promovem momentos de escuta, convivência e socialização. As atividades são conduzidas por uma assistente social, uma psicóloga e um técnico agrícola, com suporte do psiquiatra da Policlínica e das equipes da Estratégia Saúde da Família.

“A proposta é ampliar as formas de cuidado em saúde mental, estimulando autonomia, autoestima, participação social e fortalecimento de vínculos. Ao final de cada encontro, os participantes também compartilham um momento de confraternização com lanche oferecido pela Secretaria de Saúde”, descreve.

De acordo com os dados do Programa Municipal de Saúde Mental, entre 2025 e o momento atual, nenhum dos 15 participantes teve registro de internação no período analisado. O dado integra o acompanhamento realizado pela rede e reforça a importância de estratégias complementares de cuidado, embora não seja possível atribuir esse resultado exclusivamente às oficinas.