Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves lança Edital para Residência Médica 2021

today21 de dezembro de 2020 remove_red_eye51

A Secretaria da Saúde (Sesa), em parceria com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes), lançou o edital para o processo seletivo de Residência Médica 2021, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. As especialidades de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Ortopedia e Traumatologia e Clínica Médica fazem parte das 12 vagas que serão ofertadas.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 04 de janeiro de 2021. A prova está agendada para o dia 31 de janeiro de 2021. Para obter o edital completo é só acessar o site:

www.evangelicovv.com.br ou www.fundatec.org.br.

Este é o oitavo ano que Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves oferece vagas para Residência Médica. “A Residência Médica é um dos momentos mais importantes da formação médica. É exatamente na residência que o médico agrega conhecimento técnico que o transforma em especialista em uma das diversas áreas de atuação reconhecidas no Brasil”, destacou o coordenador do Centro de Ensino e Aperfeiçoamento em Pesquisa (CEAP) do Hospital Dr. Jayme, Vinícius Nunes.

Avanço na Saúde

A Residência Médica credenciada pelo Ministério da Educação se enquadra na modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos e é caracterizada por treinamento em serviço sob a orientação de profissionais de elevada qualificação ética e profissional da área.

O diretor geral do Hospital Dr. Jayme, Rogério Griffo, ressalta que a Aebes assumiu o compromisso de promover a formação médica, contribuindo com o Governo do Estado para aumentar a profissionalização dos serviços hospitalares. “O principal objetivo é ofertar aos usuários do Sistema Único de Saúde um profissional capacitado em prestar assistência humanizada e com qualidade”, disse o diretor.

Serviço

Residência Médica 2021 no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

Inscrição: de 18 de dezembro de 2020 a 04 de janeiro de 2021

Prova: 31 de janeiro de 2021

Informações: contato.fundatec.org.br ou (51) 3320-1043 / 0800 035 2000

QUADRO DE VAGAS