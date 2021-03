Hospital São Lucas recebe mais 10 leitos de UTI Covid-19 do governo do Estado

today29 de março de 2021 remove_red_eye21

No início da noite desta segunda-feira (29), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou a ampliação de mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para o tratamento de pacientes com o novo Coronavírus (Covid-19) no Hospital Estadual de Urgência e Emergência ‘São Lucas’, em Vitória. No último dia 22, o governador já havia anunciado a abertura de 20 leitos de UTI Covid-19 na unidade. A expansão faz parte do programa estadual “Leitos para Todos”, com valor estimado atualizado de investimento de R$ 3,6 milhões.

Durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, Casagrande falou sobre mais essa abertura de leitos para tratamento da doença, e aproveitou a ocasião para novamente agradecer aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no enfrentamento à pandemia.

“Estamos com 877 leitos de UTI abertos, quase antecipando a nossa meta que é de abrir 900 leitos de UTI Covid até o fim de abril. Batemos recorde de pacientes internados no sistema público, sem contar os privados. Mas abrir leito é um paliativo. O que enfrenta a Covid e inibe a transmissão do vírus enquanto não temos vacina para todos é seguir os protocolos de saúde. Meu agradecimento também a todos os profissionais de saúde que estão se esforçando muito nesse momento”, afirmou Casagrande.

O governador lamentou os óbitos registrados nas últimas 24 horas, reforçando a importância de as pessoas cumprirem a quarentena determinada pelo Governo do Estado com objetivo de conter o aumento do contágio do vírus. “Hoje tivemos um triste recorde de 89 óbitos. Foi o maior registro até o momento, mostrando o crescimento de óbitos nesses dias. Estamos pedindo e alertando as pessoas do momento grave que estamos vivenciando. Mesmo sendo atendidos, 89 pessoas perderam a vida. Muita gente está ajudando e o isolamento social está aumentando”, declarou.

O subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa, destacou que o Hospital, mesmo com leitos para tratamento da Covid-19, manterá o perfil de Urgência e Emergência. “São leitos disponibilizados para retaguarda das referências estaduais no atendimento de casos graves da doença, com vagas reguladas pela Central Estadual de Regulação”, informou.

A diretora-geral da unidade, Melina Ferrari, também abordou a importância da oferta de leitos para o enfrentamento da pandemia e lembrou o papel da sociedade: “É importante ressaltar que a população pode ajudar nessa luta mantendo o distanciamento social, usando a máscara corretamente, lavando bem as mãos e fazendo uso do álcool em gel. A batalha é de todos nós.”