Projeto de deputado inclui aniversário de Ibatiba no calendário oficial do estado

today26 de outubro de 2021 remove_red_eye78

Proposta do deputado Marcelo Santos prevê que o município seja, simbolicamente, a Sede do Governo dia 7 de novembro, aniversário da cidade. Este ano completa 40 anos

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou na tarde desta terça-feira (26), o projeto de lei 464/2021, de autoria do deputado estadual Marcelo Santos, que inclui o aniversário de Ibatiba no Calendário Oficial do Governo do Estado. De acordo com a proposta, no dia 7 de novembro, o município que comemora 40 anos de fundação em 2021, se tornaria, simbolicamente, a capital do Espírito Santo.

“A cidade agora tem mais um motivo para se orgulhar: além de fazer parte do Calendário Oficial, será a sede do Governo do Estado no dia do aniversário, um ato de reconhecimento por todos os anos de história e desenvolvimento que se passaram, mas que ainda marcam os moradores de Ibatiba”, comentou o parlamentar.



No projeto, Marcelo menciona que a cidade é considerada a Capital Estadual dos Tropeiros, cuja cultura do município tem uma trajetória socioeconômica marcada por pessoas que atravessavam o local por condução em animais. Além disso, com muito destaque na região do Caparaó, Ibatiba promoveu durante anos a Festa do Tropeiro, iniciativa que evidencia ainda mais o orgulho por parte daqueles que viveram essa história.



O deputado também fez questão de relembrar entregas importantes, que realizou ao longo desse ano para fomentar o crescimento e contribuir com o trabalho do homem e da mulher do campo. Ao lado do prefeito Luciano Pingo, acompanhou as entregas das praças Augusto Casagrande e da Paz; pavimentação de diversas ruas; obras de drenagem; reforma do Museu do Tropeiro; Galpão dos Feirantes e Centro de Convivência do Idoso.



“Tenho recebido e continuo de portas abertas para os moradores de Ibatiba, e de todo o Espírito Santo, para irmos em busca de mais recursos, equipamentos e infraestrutura que visam beneficiar os ibatibenses”, ressaltou o deputado, que também é vice-presidente da Assembleia Legislativa.



O projeto segue agora para análise do governador Renato Casagrande.