ICEPi oferece mais de 100 vagas para profissionais de saúde atuarem no ES

today20 de agosto de 2020 remove_red_eye40

Está disponível o Edital ICEPi 013/2020 para o processo seletivo simplificado de médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas atuarem no Componente de Provimento e Fixação de profissionais bolsistas do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, promovido pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi).

São ao todo 114 vagas, sendo 90 para médicos, 12 para enfermeiros e 12 para cirurgiões-dentistas. Os profissionais, no momento da inscrição, podem selecionar a área de atuação no Estado, entre as regiões de saúde: metropolitana (34 vagas), central (24), norte (15) e sul (41). As especificações de vagas para cada categoria estão exemplificadas no edital ICEPi/SESA Nº 013/2020.

A inscrição para o processo seletivo simplificado será realizada pela internet, em formulário eletrônico disponível no site www.selecao.es.gov.br, até as 16 horas do próximo dia 03 de setembro, observando o fuso-horário de Brasília/DF.