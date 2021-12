Identificadas vítimas fatais de grave acidente na BR 101, em Sooretama

11 de dezembro de 2021

Foram identificadas as duas vítimas fatais do grave acidente que ocorreu na última sexta-feira em Sooretama, na BR 101, no Km 123: Joilson Soares da Silva, 46, e Sinvaldo Lima da Silva, de 53 anos.

Uma das vítimas era o motorista de uma das carretas e o outro estava de carona.



O Serviço Médico Legal – SML – de Linhares liberou os corpos na manhã deste sábado (11).



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal – PRF -, outras seis pessoas ficaram feridas, sendo que quatro delas estavam em um veículo branco e duas ocupavam um carro cinza.