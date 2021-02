Idosos em Anchieta terão atendimento psicológico

today10 de fevereiro de 2021 remove_red_eye27

Para diminuir o sentimento de solidão provocado pelo isolamento social imposto durante a pandemia, o Centro Social do Idoso de Anchieta implantou diversos serviços a fim de amenizar essa sensação dos cerca de 470 inscritos na instituição. E o mais novo serviço é o atendimento psicológico. Agora o espaço conta com uma psicóloga para atender exclusivamente os idosos cadastrados.

A profissional Manuela Guimarães irá realizar os atendimentos psicossociais na sede do Centro do Idoso, seguindo todos os protocolos sanitários e em domicílio, mediante a necessidade e agendamento prévio. Os idosos inscritos na entidade que tiverem interesse bastam ligar para (28) 3536-3674.

Conforme a coordenadora do espaço, Emanoela Santos Moreli, o atendimento em domicílio será para aquelas pessoas que realmente necessitam e se sentirão mais confortáveis. “Temos muitos idosos acamados e com dificuldades de locomoção, nesses casos ou até mesmo os que preferem o ambiente residencial, iremos realizar o acompanhamento na residência”, disse.

O serviço objetiva promover o bem-estar social dos idosos e ainda irá oferecer orientação familiar. “Dessa forma, o entorno pode contribuir fortemente para melhorar a qualidade de vida do idoso neste período de isolamento social”, lembrou o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Flávio Sant’Anna.

A princípio a psicóloga irá atender somente os idosos cadastrados no Centro Social do Idoso e que necessitam de atendimento psicológico. A profissional estará disponível de segunda a sexta pelo (28) 3536-3674.

Também os usuários podem contar com atendimento do clínico geral Dr. Wladmir Lauterjung dos Reis. Ele tira dúvidas sobre o novo coronavírus e outras doenças e orienta as pessoas no horário das 7 às 16h. O número também é o (28) 3536-3674.