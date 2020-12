Ifes lança editais do processo seletivo para cursos técnicos

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lançou nesta quarta-feira (30) os editais do processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos da instituição, no primeiro semestre letivo de 2021. São ofertadas 3.728 vagas, no total, por meio de três editais: PS 11/2021 – Cursos técnicos integrados ao ensino médio; PS 12/2021 – Cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao ensino médio; e PS 13/2021 – Cursos Proeja, para jovens e adultos.

As inscrições começam no dia 11 de janeiro e são gratuitas, sem a cobrança de nenhum tipo de taxa. Elas serão feitas exclusivamente on-line. Para quem não tiver acesso à internet, os campi do Ifes farão agendamento, seguindo todos os protocolos de biossegurança, de acordo com o cronograma que será divulgado no dia 8 de janeiro, na página referente ao processo seletivo.

Este ano a seleção será feita por meio de análise de histórico escolar (PS 11/2021) e por sorteio (PS 12/2021 e PS 13/2021). Confira todas as informações: https://www.ifes.edu.br/noticias/19686-ifes-lanca-editais-do-processo-seletivo-para-cursos-tecnicos