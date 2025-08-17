Ilha das Caieiras vai ganhar totem de segurança, após pedido de Gandini

Deputado estadual articulou com governador e vice a instalação da torre com câmeras 360°, reconhecimento facial e ligação direta ao Ciodes 190

A capital capixaba vai contar com dois novos totens de segurança graças à articulação do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) junto ao governo do Estado. O parlamentar, que é vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, conseguiu com o governador Renato Casagrande (PSB) a instalação de um equipamento na praia de Camburi, que já está posicionado próximo ao Parque Atlântico e entrará em funcionamento em breve para atender moradores e visitantes de Jardim Camburi.

Agora, Gandini também obteve do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) o aceno positivo para outro pedido: a instalação de um totem na Ilha das Caieiras, beneficiando diretamente a população da Grande São Pedro. O próprio vice-governador ligou para o deputado confirmando a novidade, após o deputado ter feito o pedido público de atenção para aquela região.

“Essa tecnologia vai ajudar a prevenir crimes, identificar suspeitos e dar mais tranquilidade às pessoas. É uma conquista da comunidade e vamos seguir lutando para levar mais segurança a outras regiões de Vitória”, afirmou Gandini.

Os totens de segurança fazem parte do programa Estado Presente em Defesa da Vida e representam um avanço na modernização da segurança pública no Espírito Santo.

Com quatro metros de altura, os equipamentos possuem câmeras 360°, reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, botão de emergência e ligação direta com o Ciodes 190, funcionando 24 horas por dia.

A tecnologia é integrada ao Cerco Inteligente, permitindo monitoramento em tempo real, rápida identificação de suspeitos e acionamento imediato das forças de segurança.

Experiências em outros estados, como São Paulo, Rondônia e Pará, já mostraram reduções expressivas em furtos, homicídios e vandalismo nas áreas monitoradas.

crédito Wilbert Suave