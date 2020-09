Ilhas de visibilidade: nova estratégia de segurança em Vila Velha

Para intensificar a segurança nos pontos de grande circulação de pessoas em Vila Velha, a Guarda Municipal inicia uma nova forma de atuação operacional a partir desta segunda-feira (14). São as chamadas ilhas de visibilidade, uma modalidade de policiamento que aloca viaturas em pontos estratégicos da cidade.

Os pontos de bloqueio serão realizados em todas as cinco regiões do município e envolvem todo o efetivo operacional dos diversos grupamentos da Guarda Municipal, como o Comunitário, Trânsito e também a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) com viaturas e motos.

Diariamente, serão definidas duas regiões para a realização dos pontos de bloqueios, entre 7 e 0 horas. A localização das ilhas de visibilidade é baseada em dados estatísticos levantados pela Coordenação de inteligência da Guarda Municipal.

O objetivo é diminuir os índices de criminalidade no município e proporcionar maior sensação de segurança e proteção à população, seja em vias, praças e diversos espaços públicos, além de praias e áreas de preservação ambiental.

“Os pontos de bloqueio são mais uma forma da Guarda Municipal contribuir com a promoção da segurança dos munícipes. O trabalho preventivo aumenta a atuação junto às comunidades”, pontua o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, cel. Oberacy Emmerich Jr.