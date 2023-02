Inaugurada obra que expande a oferta de gás natural na região Norte

today3 de fevereiro de 2023 remove_red_eye43

E o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, não para. Na manhã desta sexta-feira (03) ele realizou a inauguração do gasoduto Linhares, que faz a interligação da rede de distribuição urbana do município à estrutura de transporte de gás. Maior investimento do Plano de Negócios da ES Gás para o primeiro ciclo de operações, a obra consistiu na construção de 28 km de gasoduto, em área predominantemente rural, com investimento de R$ 24,5 milhões.

O empreendimento vai permitir a expansão da oferta de gás natural em até oito vezes, contribuindo para a atração de investimentos energo-intensivos e geração de emprego e renda na região. Com a conclusão da obra, a distribuição de gás natural deixa de ser feita por meio do transporte em carretas com Gás Natural Comprimido (GNC), ampliando também a segurança da atividade e eliminando o risco de desabastecimento.

Em sua fala, o governador ressaltou a importância desse investimento para o desenvolvimento do município e de toda a região norte capixaba. “É uma alegria ter a oportunidade de entregar mais esse investimento aqui em Linhares. O gás natural é uma fonte de energia importante, que também é uma fonte energética de transição. Além disso, o gasoduto vai facilitar a vida de empreendedores, na medida em que não será mais preciso transportar o gás por meio de carretas até o polo empresarial, por exemplo”, disse.

Casagrande prosseguiu: “É uma facilidade a mais para os empreendedores, além da redução de custo, sendo um instrumento para o maior desenvolvimento desta região. Tudo que fazemos é para gerar mais oportunidades para os capixabas. Neste caso, na hora que a gente facilita a utilização do gás, damos condições para que as empresas possam gerar mais atividade, mais empregos e mais renda. Isso que a gente deseja cada vez mais para o Espírito Santo.”

Anteriormente, era necessário o transporte rodoviário de GNC do ponto de recebimento do gás, em Regência, até Bebedouro, onde o insumo era descomprimido para entrar na rede de distribuição. Com a obra, essa fase é dispensada, eliminando cerca de 240 viagens mensais de caminhões que percorriam cerca de 63 km entre os dois pontos, considerando ida e volta.

Com a interligação da rede, a oferta de gás passará de 40 mil metros cúbicos/dia para até 360 mil metros cúbicos/dia, que serão distribuídos pelo gasoduto, localizado em profundidade aproximada de um metro do nível do solo e dois metros da pista, por meio do qual serão abastecidos residências, indústrias, estabelecimentos comerciais e postos de combustíveis.

Executada dentro do prazo previsto pela Uniforte Engenharia, empresa licitada para este fim, a obra de interligação passou por uma área predominantemente rural, sem grandes impactos ambientais e sociais. A ordem de serviço foi assinada em 19 de janeiro de 2022. A Licença de Operação do empreendimento foi concedida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) em 28 de dezembro, em reconhecimento ao cumprimento de todas as condicionantes listadas pelo órgão.

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Ferraço, destacou que esse é um investimento robusto, estratégico no plano de negócios da empresa e com capacidade para contribuir com a promoção do desenvolvimento na região. “Uma ampliação planejada, que permitirá atrair novos projetos, mais negócios, gerando emprego e renda e, com maior segurança. Menos carretas e caminhões com produtos controlados nas rodovias e vias é menos risco à sociedade e aos trabalhadores que atuam nos processos de abastecimento”, afirmou.

Para o diretor-presidente da ES Gás, Heber Resende, a obra mostra que a Companhia está atenta às expectativas e oportunidades para expandir a rede de distribuição de gás natural no Espírito Santo, levando esta fonte energética a mais pessoas e empresas. “Sabemos o quão o gás natural é um importante elemento indutor do desenvolvimento, e seu enorme potencial em alavancar o incremento de negócios por onde passa, por isso, a entrega deste empreendimento é motivo de grande satisfação para a ES Gás”, pontuou.

“Muitos empreendedores revisam seus planos de negócios por limitação da disponibilidade energética. Estamos dotando Linhares e região da segurança necessária para destravar e atrair investimentos, com o aumento do volume disponível de gás natural. Isso beneficia diretamente as empresas e, indiretamente, o município e a população, com a ampliação da oferta de emprego e renda”, reforçou o diretor de Operações da Companhia, Antonio Fernando Cesar Filho.

FICHA TÉCNICA

OBRA: interligação da rede de distribuição de gás da ES Gás ao gasoduto de transporte Cacimbas- Vitória.

INVESTIMENTO: R$ 24,5 milhões.

CARACTERÍSTICAS: construção de 28,4 km de gasoduto em tubo de aço carbono de 6” de diâmetro, feito de forma predominante em área rural, em uma faixa de servidão atravessando 43 propriedades rurais.

VOLUME DE GÁS: dos atuais e 40 mil m³/dia, passando para 120 mil m³/dia ao fim da obra, podendo chegar a 360 mil m³/dia, se necessário.