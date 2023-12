Incentivo fiscal para quem contratar mulher vítima de violência no ES

today6 de dezembro de 2023 remove_red_eye52

Mais de 45% da mulheres vítimas de violência não denunciam seu agressor por depender financeiramente do mesmo. É o que mostra pesquisa feita pelo Observatório da Mulher contra a Violência em parceria com o Datasenado.

Para romper o ciclo de agressões e dar suporte real às vítimas, a deputada estadual Janete de Sá criou o projeto de Lei 402/2021, que garante incentivos fiscais para empresas que contratarem mulheres vítimas de violência. O projeto passou pelas Comissões da Assembleia, foi aprovado em Plenário essa semana e agora seguiu para análise do Governo.

“Não basta dizer que repudiamos a violência contra as mulheres, temos que criar mecanismos que ajudem a romper esse ciclo. A falta de autonomia financeira frequentemente mantém as vítimas de violência doméstica em situações perigosas. Com autonomia financeira, elas tem mais chance de se fortalecer e recomeçar a vida”, justifica a deputada.

A deputada entende que se houver a sanção do Governo e o projeto se tornar lei, a Secretaria da Mulher pode desenvolver os mecanismos para capacitar essas mulheres e fazer o encaminhamento para as empresas que aderirem ao programa.

fonte Assessoria de Imprensa / Deputada Janete de Sá