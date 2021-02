Influencer Marcos Michalak recebe convite pra depoimento no documentário da novela Carrossel

Realizando lives com artistas desde o início da quarentena, há quase um ano, o influencer catarinense Marcos Michalak foi convidado para fazer parte do documentário em produção da novela mexicana Carrossel.



“Estou fazendo entrevistas em formato de lives com o elenco original da novela Carrossel, exibida em 1991 aqui no Brasil. Gaby Rivero, a eterna professora Helena, foi a primeira entrevistada e na sequência vários nomes que interpretaram personagens como Jaime Palillo, Valéria, Laura, Marcelina e Daniel”, revela ele explicando que Abraham Pons, intérprete de Daniel está à frente do documentário que será lançado em breve.



“Fui convidado para dar um depoimento e representar o Brasil, onde aqui a novela teve grande êxito. Estou muito feliz pelo convite.” completa.