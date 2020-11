Influenciadores digitais criam e-book sobre Espírito Santo

Integrantes da equipe responsável pela edição do projeto digital “Conheça o ES” participaram, nesta quarta-feira (18), de uma reunião on-line com os profissionais da Secretaria de Turismo (Setur). O material elaborado por nove colaboradores reúne informações dos 78 municípios do Espírito Santo. Com 400 páginas, a publicação apresenta imagens dos principais pontos turísticos capixabas, além de indicar opções de hotelaria, restaurantes e serviços. O objetivo é divulgar os atrativos locais e estimular os capixabas a conhecerem mais o Estado.

O secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana, parabenizou o grupo pela iniciativa e destacou a importância deste material para o segmento. “Agradecemos e parabenizamos a iniciativa da equipe em elaborar um material tão rico, que colabora para que cada vez mais o nosso Estado seja conhecido, inclusive, incentivando que os próprios capixabas passeiem por aqui”, afirmou o secretário. Ele também fez referência à situação vivenciada pelos capixabas com a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), em relação ao fomento do turismo interno.

O idealizador do projeto Deivson Santana, que mantém o perfil e blog “Capixaba na Estrada”, afirmou que o objetivo do material foi reunir em um só espaço informações gerais sobre os pontos turísticos, como também os serviços disponíveis para que quem tiver acesso ao e-book possa conhecer os diversos atrativos do Estado. “O material foi produzido para o turista e para o próprio morador do Espírito Santo conhecer e exaltar ainda mais o Estado”, disse.

Ao todo, foram nove profissionais envolvidos na produção do e-book. Os jornalistas Deivson Santana, do @capixabanaestrada; Jadhy Nogueira, do @euamovilavelha; Indyara Venzel, do @ivenzel; Milena Scarpati, da @2capixabaspelomundo; Elaine Dal Gobbo, do @porai_dicasdeviagem, a administradora Ana Quintelato, do perfil @valendo_a_pena e do guia de turismo; Marcelo Ribeiro, que mantém o perfil @guiaeturimo; a engenheira ambiental Emilia Brito, do perfil @pelomundocommanu, e o fotógrafo Christian Diego – christiandiego16.

Mais informações: www.conhecaoes.com.br.