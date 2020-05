Iniciada a construção de novos quiosques na orla de Castelhanos, em Anchieta

O balneário de Castelhanos, em Anchieta, está em obras para em breve ganhar um novo visual, mas moderno e com total acessibilidade. Foi iniciada uma nova etapa, a construção dos novos quiosques. No momento começou a edificação dos primeiros três módulos, contendo seis quiosques, ou seja, a metade dos quiosques que serão construídos na orla.

Nesta etapa também será finalizada a construção do muro de contenção, a ciclovia e o calçadão. De acordo com o secretario municipal de Infraestrutura, Leonardo Abrantes, a obra já cumpriu mais de 60% do cronograma previsto. “Estamos caminhando para o fim da obra, depois da construção dos novos quiosques e do muro, serão iniciados os serviços de iluminação, paisagismo e sinalização viária”, disse.

A obra está sendo executada com recursos oriundos da celebração de um convênio entre o governo do Estado e a Prefeitura de Anchieta. Serão investidos R$ 4.854.238,83. A Empresa vencedora do processo licitatório foi a RR Costa Construções, que tem até setembro deste ano para concluir o serviço.

A urbanização inclui ampliação do calçadão com 770 metros, pavimentação e drenagem da avenida Beira Mar, construção de novos quiosques, instalação de um novo sistema de iluminação, paisagismo e construção de banheiros, ciclovia e outras melhorias. Com a obra, a praia terá a faixa de areia ampliada. As castanheiras serão mantidas.

Para o prefeito Fabrício Petri, a obra irá trazer mais beleza e desenvolvimento para o balneário. “Além de desenvolvimento, a urbanização irá possibilitar que a praia fique ainda mais conhecida, atraindo mais turistas. A nova infraestrutura irá trazer mais comodidade para nossos moradores”, ressalta.

Mais orlas revitalizadas

Além de Castelhanos, a Prefeitura está revitalizando a orla da Praia Central, com reconstrução do calçadão e construção de um muro de contenção da maré da altura do bairro Vila Samarco. Também foram revitalizadas no ano passado as orlas das praias de Inhaúma e Parati.

Está em licitação a obra para revitalização da orla da Praia Costa Azul, em Iriri. O recurso foi conquistado com o governo do Estado. A prefeitura também está finalizando um projeto de revitalização para a praia de Ubú.