Iniciada pavimentação em 12 ruas do bairro Cantagalo

30 de dezembro de 2019

As ruas do bairro Cantagalo, na sede de Anchieta, já estão recebendo os serviços de drenagem e pavimentação com construção de calçadas cidadãs. Devido as constantes chuvas as obras não puderam avançar muito, mas não foram interrompidas. Os serviços iniciais seguem de acordo com o cronograma.

Serão contempladas com os serviços 12 ruas, além da finalização de outras três, que tiveram as obras iniciadas e paralisadas em 2014. De acordo com o secretário de Infraesturura, Leonardo Abrantes, serão 18 mil metros quadrados de pavimentação com serviço de drenagem, além da construção de três mil metros de calçadas.

A moradora da comunidade, Edinéia Thompson, disse que a obra é um sonho da comunidade que está se concretizando. “Estamos muito felizes, pois isso era o nosso sonho, agora temos a certeza que será concretizado, dando mais infraestrutura ao nosso bairro”, disse.

“Desde 2017 estamos administrando com responsabilidade, diminuindo gastos e tomando medidas importantes para reduzir as despesas, com isso, conseguimos este ano recursos para iniciar uma série de obras em nossa Anchieta. Calçamentos, reforma de quadras, revitalização de orla, praças e muitos mais que nos próximos dias iremos anunciar. Todo nosso esforço para manter o equilíbrio nas contas têm trazido ótimos resultados, e isso nos motiva a trabalhar ainda mais para garantir a qualidade de vida dos nossos moradores”, disse o prefeito Fabrício Petri.

Ruas que serão pavimentadas

As obras de drenagem e pavimentação de ruas do bairro Cantagalo serão executadas pela empresa RR Costa Ltda, que tem 142 dias para executar o serviço. O investimento é de R$ R$ 3.711.483,95. Serão contemplas parte da Avenida Teonila Antunes Nogueira, do trecho Rua Lino Nogueira até seu Ponto Final; Rua Maria Stella Ramos Brilhante no trecho entre a Av. Teonila Antunes Nogueira e Rua Cacilda Nogueira. Também receberá pavimentação a Rua Manoel Nogueira, no trecho a Av. Teonila Antunes Nogueira até seu Ponto Final e a Rua Lino Nogueira, no trecho entre a Av. Teonila Antunes Nogueira e a Rua Aldomario Brilhante.

Os serviços incluem ainda as ruas Aldomario Brilhante, Amêncio Brilhante, Cacilda Nogueira, Quito, José Nogueira, Nancy Ramos Rosa, Onorina Costa, Pedro Henrique, Projetada 01 e as travessas 01, 02 e 03.