Inscrições abertas até dia 04 para recenseador do IBGE em Vila Velha

today3 de janeiro de 2023 remove_red_eye68

Esta é uma boa oportunidade para quem está precisando de emprego e quer começar 2023 bem. O IBGE no Espírito Santo está contratando pessoas para trabalharem no Censo 2022. Ao todo estão sendo oferecidas 78 vagas para atuar no município.

As inscrições, sem taxas, vão até o dia 4 de janeiro de 2023, e poderão ser feitas presencialmente ou pelo link abaixo no final da matéria.

Aposentados da União, do Estado ou dos Municípios podem ser contratados, segundo a Medida Provisória (MP) 1.141, publicada no Diário Oficial da União em 21/11/22. Agentes de Saúde e Endemia que sejam celetistas também podem ser contratados, segundo a mesma Medida Provisória.

Para o cargo de recenseador, a escolaridade exigida é o nível fundamental completo. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. A remuneração do recenseador é por produção, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra). Um simulador para calcular a remuneração do recenseador está disponível no site do Censo 2022.

Além dos auxílios, treinamento e locomoção, o recenseador tem direito a salário família (para quem tem filhos até 14 anos), férias proporcionais e gratificação natalina proporcional. Inscreva-se online aqui.

Locais de inscrição presencial:

Rua Castelo Branco, nº 1107, Centro, Edifício Rama;

Rua Sebastião Silveira, s/n, Praia das Gaivotas – UMEF “Senador João Calmom”;

Rua Guilhermina Geovanote, s/n Paul, UMEI “Padre Edmundo”;

Avenida Vitória Régia, Ibes – EEEM – Florentino Avidos.