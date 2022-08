Inscrições abertas! Confira as vagas para cursos técnicos on-line gratuitos

As oportunidades são ofertadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides)

Estão abertas as inscrições para 630 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de Educação a Distância (EaD), ofertadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). As vagas integram a 3ª oferta on-line do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) Qualifica Mais Emprega Mais.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 22 de agosto pelo site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br, no menu “Educação Profissional”, item “Pronatec > Inscrição” ou diretamente no link https://inscricao.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/entrar. É necessário, primeiramente, preencher o formulário de cadastro no site e, em seguida, realizar a inscrição. No ato da inscrição, o candidato só poderá realizar uma inscrição por CPF e e-mail em um único curso.

As oportunidades estão distribuídas em sete opções de cursos. São eles: Garçom, Bartender, Escrituário de Banco, Operador de Computador, Operador de Marketing, Porteiro e Vigia e Assistente Financeiro. A carga horária varia de 160 a 200 horas.

Podem participar pessoas com idade mínima de 16 anos – ou de 18 anos no caso do curso de Bartender –, completados até a data de lançamento do edital. A escolaridade mínima exigida varia de acordo com cada curso e deve ser consultada no Edital SECTIDES/PRONATEC Nº 003/2022 (Anexo II).

A classificação acontece pela ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do edital. A lista dos candidatos classificados será divulgada no site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br no dia 05 de setembro de 2022. No próximo dia 06 de setembro será publicada a lista de suplentes e desclassificados.

Confira a íntegra do EDITAL SECTIDES/PRONATEC Nº 003/2022:

https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/Media/Sectides/Editais/edital_Pronatec_emprega_mais_3%C2%AA_oferta%20ASSINADO.pdf

Inscreva-se aqui:

https://inscricao.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/entrar