Inscrições abertas para 24 guarda-vidas em Anchieta

3 de novembro de 2022

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência Municipal de Segurança Pública e Social, publicou edital para realizar um processo seletivo para a contratação de guarda-vidas por meio de regime em designação temporária. Serão 24 vagas e a remuneração mensal é de R$ 1.261,44 e mais R$ 550,00 de vale alimentação.

As inscrições serão realizadas nos dia 16 e 17 de novembro no auditório da sede da Prefeitura Municipal de Anchieta, que fica localizada na Rodovia Edival José Petri, nº 21,5, na Vila Samarco, no horário das 9h às 12h e das 13h às 16h.

CLIQUE AQUI E BAIXE O EDITAL.

Informações: (28) 3536-1445.