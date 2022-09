Inscrições abertas para a 3ª Feira do Empreendedor de Anchieta

Anchieta irá promover no dia 04 de novembro a 3ª Feira do Empreendedor. E para realizar da melhor forma, oportunizando a todos, publicou hoje (30) o Edital que regulamenta as inscrições dos empreendedores interessados. Este ano a Feira estará voltada ao ramo de bolos, doces, confeitaria e sobremesas, em virtude da importância desse segmento para a sobrevivência de muitas famílias que enfrentaram dificuldade durante a pandemia.

De acordo com os organizadores, a Feira terá como tema: ‘Empreender na Escola é Empreender na Vida’. Durante o evento as escolas de tempo integral dos 1º aos 5º anos irão apresentar os trabalhos que vem desenvolvendo sobre o tema empreendedorismo.

Os interessados em participar serão selecionados por meio de regras descritas no edital de chamamento público (CLIQUE AQUI). Serão disponibilizadas ao todo 33 vagas, sendo que 13 terão direito a barracas padronizadas, de 1,50 x 1,50 m, cedidas pelo município para comercialização de seus produtos e 20 vagas para empreendedores credenciados que queiram levar sua própria estrutura (barraca/banca ou outro).

A Sala do Empreendedor, organizadora do evento, explica que os empreendedores credenciados poderão, no ato da inscrição, optar por participar de um concurso para escolher o melhor produto da feira. Como premiação, o vencedor poderá escolher uma consultoria gratuita de 10h com o Sebrae em qualquer área de atuação da instituição.

A programação completa da Feira será disponibilizada em breve e contará também com a participação do projeto de empoderamento feminino promovido pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras), em parceria com o Senar. Haverá ainda apresentação de fanfarra e outras atividades culturais.

A Sala do Empreendedor também firmou parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e como o Sebrae para durante a feira disponibilizarem consultoria.

Informações: (28) 3536-3669.