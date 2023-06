Inscrições abertas para ‘A Primeira Infância no Parque Cultural Casa do Governador’

A primeira infância vai tomar conta do Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), por meio da Subsecretaria de Articulação Políticas Intersetoriais (Subapi), abriu as inscrições para os municípios que quiserem participar do “A Primeira Infância no Parque Cultural Casa do Governador”.

O encontro tem como objetivo dar visibilidade ao Dia Estadual da Primeira Infância, que acontece no dia 29 de julho. Instituído pela Lei Nº 11.346, no ano de 2021, a data coloca a pauta da primeira infância no calendário oficial do Estado, como forma de motivar a construção de um olhar contemporâneo sobre a temática, para que o cuidado com o desenvolvimento infantil possa ocupar a centralidade das decisões.

Com foco nas crianças, que serão as convidadas de honra do evento, a proposta do Governo do Estado é motivar os representantes das gestões municipais no engajamento ao Plano Estadual Pela Primeira Infância, que visa, em parceria com os municípios, a criação dos planos municipais e no fomento de boas práticas voltadas a esse público.

Os municípios interessados em participar do evento podem fazer a inscrição entre segunda-feira (26) a 04 de julho. É importante salientar que cada município será representado no encontro por uma criança de 3 anos a 6 anos, um responsável pela criança, pelo (a) secretário (a) municipal de assistência social e por um supervisor ou técnico municipal.

As inscrições podem ser feitas clicando no banner do evento, localizado no topo do site da Setades, www.setades.es.gov.br. Para demais informações, os interessados podem entrar em contato com a Subsecretaria de Articulação de Políticas Intersetoriais, pelo telefone: (27) 3636- 6882.