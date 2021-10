Inscrições abertas para o Festival de Música Estudantil de Vila Velha

today27 de outubro de 2021 remove_red_eye54

Se você é aluno da rede municipal de Vila Velha e gosta de cantar, esta é a sua chance de realizar um sonho: estão abertas as inscrições para o Festival de Música Estudantil. A inscrição para participar das audições pode ser feita até o dia 5 de novembro.

Podem se inscrever os alunos do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), regularmente matriculados na rede municipal de ensino de Vila Velha. Além disso, família e servidor público podem participar em categorias específicas, fazendo dupla ou trio, obrigatoriamente com um aluno. As inscrições serão realizadas de duas formas: preenchendo a ficha de inscrição disponível nas secretarias escolares de todas as unidades de Ensino Fundamental, ou então remotamente clicando aqui.

As categorias do Festival de Música Estudantil são: “Intérprete”, “Música Autoral”, “Aluno e Família/Servidor”. Cada estudante pode participar em apenas uma delas. Fique atento às especificações do regulamento



As finais do festival acontecem em dezembro, com os três finalistas de cada categoria. Serão premiados todos os finalistas, com destaque para os primeiros lugares.