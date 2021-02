Inscrições abertas para o Programa Jovens Embaixadores 2021

A Embaixada Americana está com inscrições abertas para o programaJovens Embaixadores 2021, que tem como objetivo oportunizar aos estudantes brasileiros um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos, promovendo o protagonismo juvenil, o empreendedorismo social, bem como o fortalecimento dos laços de amizade, respeito e colaboração entre as nações.

As inscrições para o programa podem ser feitas até o dia 07 de março de 2021, via Facebook: https://www.facebook.com/JovensEmbaixadores. O Edital da seleção, bem como todas as informações e instruções para inscrição, estão disponíveis no website da Embaixada: https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/programa-jovens-embaixadores/.

Para o desenvolvimento do processo de seleção, as Instituições Parceiras (IPs) no Estado são: o Centro Binacional (IBEUV) Vila Velha e a Secretaria da Educação (Sedu), juntamente com as Superintendências Regionais de Educação (SRE).

Devido à situação de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), caso não seja possível realizar o intercâmbio nos Estados Unidos em julho de 2021, os selecionados serão convidados a participar de um intercâmbio em formato virtual, interativo e inovador.

O programa é direcionado a jovens estudantes que buscam soluções criativas para problemas em suas comunidades, por meio de ações de empreendedorismo social – entendidos, nesta ação, como o conjunto de ações que levam a uma transformação social positiva, desenvolvendo uma ideia, um produto ou serviço com o objetivo de beneficiar não somente a si próprio, mas também a sua comunidade, independentemente de serem grandes ou pequenas ações, ou da área de empreendedorismo, que pode abranger, por exemplo, inclusão social, educação, cultura, crédito comunitário, mobilidade urbana, igualdade de gênero e raça, meio ambiente, necessidades especiais, cooperativas em geral, entre outras.

Dentre as atividades do Programa Jovens Embaixadores 2021 nos Estados Unidos estão incluídas visita a Washington, D.C., com oficinas sobre liderança e empreendedorismo e visitas a escolas, projetos de empreendedorismo social e reuniões com representantes do Governo. Os estudantes visitarão ainda o estado de Vermont, no norte dos Estados Unidos, onde participarão de atividades relacionadas ao tema do programa, conhecerão projetos de empreendedorismo jovem e farão apresentações sobre o Brasil.

Programa Jovens Embaixadores

Criado em 2003, o programa é uma iniciativa da Embaixada e dos Consulados dos EUA no Brasil em parceria com o Departamento de Estado dos EUA. Além disso, conta com o apoio institucional do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), das secretarias estaduais de educação, da rede de Centros Binacionais Brasil-Estados Unidos, da USBEA, do Grupo +Unidos – fundo de investimento social colaborativo formado por empresas norte-americanas estabelecidas no Brasil, da PLT4Way – iniciativa de Impacto Social no Ensino de Língua Inglesa e das empresas FedEx, IBM e MSD.

