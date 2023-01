Inscrições abertas para oficina de informática básica gratuita em Anchieta até sexta (27)

Para quem busca começar o ano aprendendo, a prefeitura de Anchieta abriu hoje (23) as inscrições para 40 vagas na oficina de informática básica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV). O prazo vai até sexta-feira (27) e os interessados devem fazer sua matrícula no Centro de Referência de Assistência Social de Anchieta (Cras), que funciona das 7 às 16h e o telefone para checar as informações e os documentos necessários é (28) 3536-1989.

A oficina vai ensinar a lidar com editor de texto, power point, windows, digitação, edição de vídeos e internet. O início das aulas está previsto para fevereiro e a duração é de dois meses. A oficina oferece 40 vagas para adolescentes de 12 a 15 anos.

De acordo com a coordenadora do Cras, Angela Florentino, o objetivo da oficina é estabelecer o fortalecimento coletivo dos jovens participantes. “Envolvendo troca de novos conhecimentos e a inclusão digital, com atividades e criações planejadas coletivamente, a partir dos interesses comuns da vida social dos jovens”.

Documentos necessários

– RG ou Certidão de Nascimento;

– Comprovante de Residência;

– Número do NIS;

– Comprovante de Escolaridade;

– Documentos Pessoais do Responsável.

Telefone para checar mais informações antes de sair de casa: (28) 3536-1989.