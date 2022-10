Inscrições até 18 de novembro para concurso de decoração natalina em Anchieta

Este ano poderão se inscrever comércios e residências. Concurso irá avaliar as fachadas mais bonitas e criativas

A Prefeitura de Anchieta está promovendo um concurso para eleger as fachadas residenciais e comerciais mais criativas e iluminadas para o natal 2022. As inscrições para o concurso de decoração natalina para residências e comércios do município já começaram e vão até o dia 18 de novembro. O objetivo é deixar a cidade mais atrativa durante as festividades de fim de ano.

As inscrições podem ser realizadas por e-mail ou presencialmente na secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce). CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAl E A FICHA DE INSCRIÇÃO.

Segundo os organizadores, podem participar residências e comércios localizados na sede, no litoral e interior do município. Serão avaliados os quesitos criatividade e iluminação e haverá três ganhadores em cada categoria. Uma equipe de jurados irá avaliar as residências inscritas no concurso.

Os prêmios para os três primeiros classificados na categoria residência – com as maiores notas no geral – serão de R$ 4,5 mil, R$ 3,5 mil, R$ 2 mil, respectivamente. Já para a categoria comércio, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil. O resultado será divulgado no dia 15 de dezembro, quando ocorrerá a premiação. Confira no edital os documentos necessários para efetuar a inscrição.

Informações: (27) 3536-3667 | E-mail: [email protected]

End.: Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, sede da Prefeitura, Rod. Edival Petri, Vila Residencial Samarco.

